На Северном Кавказе объявили авиационную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Северного Кавказа объявлена авиационная опасность.
- Рекомендуется оставаться дома и укрываться в помещениях без окон со сплошными стенами.
МАХАЧКАЛА, 29 мая - РИА Новости. Авиационная опасность объявлена на территории Северного Кавказа, сообщается в канале Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Дагестана на платформе "Макс".
"Авиационная опасность на территории Северного Кавказа 12.39 (мск). По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами!" – говорится в сообщении.
Отмечается, что возможны перебои мобильного интернета.
ПВО ночью сбила 208 украинских беспилотников
Вчера, 07:22