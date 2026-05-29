В Брянской области объявили беспилотную опасность

БРЯНСК, 29 мая - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Брянской области, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук на платформе "Макс".
"Беспилотная опасность! На территории Брянской области 29.05.2026. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам", - написал Ковальчук.
Врио губернатора рекомендовал тем, кто находится на улице или в транспорте, отправляться в ближайшее укрытие или иное безопасное место.
