Житель Калужской области рассказал, как убил знакомого

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Житель Калужской области, обвиняемый в убийстве и расчленении товарища, рассказал, что избил знакомого и лег спать, а когда проснулся, тот был уже мертв.

"По голове… ударов шесть-семь-восемь я ему нанес. После этого он лежал, я пошел спать. Когда проснулся – он уже мертвый. Расчленил и выкинул", - сказал обвиняемый, уточнив, что останки выбросил дальше по реке.