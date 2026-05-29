Житель Калужской области рассказал, как убил знакомого

13:12 29.05.2026 (обновлено: 13:40 29.05.2026)
Задержанный житель Калужской области рассказал, как убил и расчленил знакомого

  • Жителя Калужской области обвинили в убийстве и расчленении знакомого.
  • Он рассказал, что избил потерпевшего, после чего тот скончался, а затем он расчленил тело и выбросил останки в реку.
  • Фигуранта дела задержали в Крыму, доставили в родной регион, где заключили под арест.
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Житель Калужской области, обвиняемый в убийстве и расчленении товарища, рассказал, что избил знакомого и лег спать, а когда проснулся, тот был уже мертв.
На опубликованном СУСК по Калужской области видео обвиняемый показывает место, куда выбросил орудие убийства - пилу. По его словам, это произошло на улице Островского, недалеко от монастыря – рядом с мостиком через реку Лужа.
"По голове… ударов шесть-семь-восемь я ему нанес. После этого он лежал, я пошел спать. Когда проснулся – он уже мертвый. Расчленил и выкинул", - сказал обвиняемый, уточнив, что останки выбросил дальше по реке.
По данным СУСК по Калужской области и МВД, 18 мая в реке Лужа в черте города Малоярославец обнаружены фрагменты тела человека. Возбуждено уголовное дело об убийстве. По версии следствия, весной этого года 49-летний ранее судимый местный житель в ходе ссоры у себя дома в Малоярославце избил до смерти 52-летнего знакомого, а затем расчленил его тело с помощью ручной пилы, уложил останки в чемодан и выбросил в реку Лужа. Фигуранта задержали в Крыму, доставили в родной регион, где предъявили обвинение и заключили под арест. В преступлении он сознался.
