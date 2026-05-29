В СФ прокомментировали обвинения в адрес России из-за дрона в Румынии

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Обвинения Евросоюза в адрес России из-за инцидента с дроном в Румынии бездоказательны, заявил сенатор Владимир Джабаров.
При этом Джабаров упомянул другие инциденты с беспилотниками, когда неоднократно доказывалось, что это украинские аппараты, однако европейцам это не мешало выдвигать обвинения в адрес России.
В свою очередь, сенатор от ДНР Александр Волошин назвал политическим сюрреализмом обвинения в адрес России из-за падения дрона в Румынии.
"Представьте себе ситуацию: один человек бросает камень в окно соседа, а виноватым назначают прохожего на другой стороне улицы. Именно так видятся обвинения в сторону России. Это уже политический сюрреализм, типичный для Брюсселя", - заявил Волошин "Ленте.ру".
Ранее в пятницу министерство обороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но доказательств не привели. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами. Президент Никушор Дан заявил, что из-за инцидента было решено объявить генконсула России в Констанце персоной нон грата и закрыть генконсульство РФ в этом городе.