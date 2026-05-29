18:01 29.05.2026 (обновлено: 18:05 29.05.2026)
В СФ прокомментировали обвинения в адрес России из-за дрона в Румынии

Джабаров назвал обвинения в адрес России из-за дрона в Румынии бездоказательными

© REUTERS / Inquam Photos/George Calin — Сотрудники правоохранительных органов Румынии на месте попадания беспилотника в дом в городе Галац
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сенатор Владимир Джабаров заявил, что обвинения Евросоюза в адрес России из-за инцидента с дроном в Румынии бездоказательны.
  • Сенатор от ДНР Александр Волошин назвал эти обвинения политическим сюрреализмом.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Обвинения Евросоюза в адрес России из-за инцидента с дроном в Румынии бездоказательны, заявил сенатор Владимир Джабаров.
"Я не исключаю, что инцидент с беспилотником на востоке Румынии – сознательная провокация Украины, которая преследует несколько целей. При этом представители и ЕС, и НАТО обвиняют в произошедшем в городе Галац Россию, не подкрепляя свои слова доказательствами", - сказал Джабаров газете ВЗГЛЯД.
При этом Джабаров упомянул другие инциденты с беспилотниками, когда неоднократно доказывалось, что это украинские аппараты, однако европейцам это не мешало выдвигать обвинения в адрес России.
В свою очередь, сенатор от ДНР Александр Волошин назвал политическим сюрреализмом обвинения в адрес России из-за падения дрона в Румынии.
"Представьте себе ситуацию: один человек бросает камень в окно соседа, а виноватым назначают прохожего на другой стороне улицы. Именно так видятся обвинения в сторону России. Это уже политический сюрреализм, типичный для Брюсселя", - заявил Волошин "Ленте.ру".

Ранее в пятницу министерство обороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но доказательств не привели. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами. Президент Никушор Дан заявил, что из-за инцидента было решено объявить генконсула России в Констанце персоной нон грата и закрыть генконсульство РФ в этом городе.
