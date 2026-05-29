Обвинение запросило четыре года колонии основателю iSpring Ускову

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Обвинение запросило 4 года колонии основателю IT-компании iSpring Юрию Ускову по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Марий Эл.
"Гособвинитель просил 4 года лишения свободы Ускову", – сказала собеседница агентства.
Кроме того, в ходе прений прокурор запросил обвиняемому штраф в размере 800 тысяч рублей.
Как сообщается на сайте Йошкар-Олинского городского суда, суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора, оглашение которого состоится 5 июня.
Ускова задержали 10 февраля 2025 года по делу, связанному с приобретением земельных участков в 2013 году у муниципалитета для строительства IT-деревни. Следственные органы утверждают, что покупка была совершена по заниженной цене, хотя сделка проходила в рамках официальных торгов более 10 лет назад. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Йошкар-Олинский городской суд 12 февраля отказал в удовлетворении ходатайства следователя о домашнем аресте и избрал Ускову меру пресечения в виде запрета определенных действий. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету ГД по безопасности обратиться в структуры, которые приняли решение о задержании Ускова.
В июне Йошкар-Олинский городской суд отменил меру пресечения в виде запрета определенных действий для Ускова, однако 22 августа суд вновь отправил Ускова под домашний арест в связи с нарушением им условий ранее избранной меры - он ездил к сыну в зону СВО и не смог вовремя явиться на следственные действия. Верховный суд Марий Эл 1 сентября отменил эту меру пресечения, вновь назначив запрет определённых действий.
iSpring основана в 2001 году и занимается разработкой продуктов и технологий онлайн-обучения для бизнеса с присутствием на российском и большинстве глобальных рынков. Офис компании расположен в Йошкар-Оле.