В России хотят стимулировать обновление автопарка с помощью скидок и льгот

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Российские власти намерены простимулировать обновление парка транспортных средств в стране за счет соответствующих программ льготного автокредитования, публичных закупок и иных преференций, следует из правительственного плана, который изучило РИА Новости.
"Стимулирование обновления парка транспортных средств, в том числе посредством реализации соответствующих программ", - говорится в плане мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения в РФ до 2030 года.
Среди таких программ указывается льготное автокредитование, страховые преференции и публичные закупки.
Заняться данным вопросом поручено Минпромторгу, Минфину, Минэкономразвития и Банку России с объединением страховщиков.
