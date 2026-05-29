Рейтинг@Mail.ru
В России хотят стимулировать обновление автопарка с помощью скидок и льгот - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:53 29.05.2026
В России хотят стимулировать обновление автопарка с помощью скидок и льгот

РИА Новости: в РФ хотят стимулировать обновление автопарка с помощью скидок

© Fotolia / rh2010Покупка нового автомобиля в салоне
Покупка нового автомобиля в салоне - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© Fotolia / rh2010
Покупка нового автомобиля в салоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские власти планируют стимулировать обновление парка транспортных средств в стране.
  • Для этого будут использоваться программы льготного автокредитования, публичные закупки и страховые преференции.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Российские власти намерены простимулировать обновление парка транспортных средств в стране за счет соответствующих программ льготного автокредитования, публичных закупок и иных преференций, следует из правительственного плана, который изучило РИА Новости.
"Стимулирование обновления парка транспортных средств, в том числе посредством реализации соответствующих программ", - говорится в плане мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения в РФ до 2030 года.
Среди таких программ указывается льготное автокредитование, страховые преференции и публичные закупки.
Заняться данным вопросом поручено Минпромторгу, Минфину, Минэкономразвития и Банку России с объединением страховщиков.
Автосалон - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Названы регионы России, лидирующие по доступности покупки новых автомобилей
8 декабря 2025, 00:15
 
ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство финансов РФ (Минфин России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала