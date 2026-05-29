В Новосибирске рассказали о поисках девочки, утонувшей в феврале

Краткий пересказ от РИА ИИ Восьмилетняя девочка провалилась под лед на реке Обь в Новосибирске в феврале, тело пока не найдено.

Поисково-спасательные службы обследуют более 80 километров реки Обь в районе основного течения.

НОВОСИБИРСК, 29 мая - РИА Новости. Поисково-спасательные службы обследуют более 80 километров на реке Обь в поисках девочки, провалившейся под лед в Новосибирске в феврале, тело пока не найдено, сообщил журналистам в пятницу начальник поисково-спасательной службы Центра ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области Ильмир Сафиуллин.

Восьмилетняя девочка 13 февраля 2026 года в Новосибирске находилась без присмотра взрослых у реки Обь в районе микрорайона "Ясный берег" и, предположительно, провалилась в полынью. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Благодаря видео с камер наблюдения установлено, что ребенок находился на реке один. Девочка шла по льду с надувной плюшкой.

"Поиски продолжаются. Работает совместная группировка сил: представители ГУМЧС по Новосибирской области , поисково-спасательная служба области и муниципальная аварийно-спасательная служба. Есть определенный план. Курируют нас следственные органы… Обследуется уже достаточно большая территория, по протяженности она уже превышает 80 километров. Продолжаем искать", - сказал Сафиуллин.

Он пояснил, что фактором, осложняющим поиски, является то, что девочка провалилась под лед в районе основного течения реки Обь.