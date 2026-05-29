Тамбовскую экс-судью лишили неприкосновенности и пенсии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-судью районного суда Тамбовской области Елену Дробышеву лишили неприкосновенности и судейской пенсии.
- Ее приговорили к штрафу в 600 тысяч рублей за неправосудные решения.
ВОРОНЕЖ, 29 мая - РИА Новости. Тамбовскую экс-судью, выносившую решения из санатория в Сочи, лишили неприкосновенности и судейской пенсии, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
"Квалификационная коллегия судей Тамбовской области прекратила отставку экс-судьи районного суда Елены Дробышевой... Прекращение отставки влечет лишение гарантий неприкосновенности в части материального и социального обеспечения", — говорится в канале пресс-службы на платформе "Макс".
Как отмечается на сайте Верховного суда, фигурантка безуспешно просила отменить согласие на возбуждение против нее уголовного дела.
Судья, у которой на 8 и 9 ноября 2021 года были назначены заседания по десяти гражданским делам, выехала в Сочи "в связи с нерабочими днями, а также предоставленными в установленном порядке днями отдыха и отпуска". Без проведения заседаний, исследования и установления фактических обстоятельств гражданских дел она распечатала и заверила своей подписью десять заведомо неправосудных судебных актов. Экс-судью приговорили к штрафу в 600 тысяч рублей за неправосудные решения.