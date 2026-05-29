Тамбовскую экс-судью лишили неприкосновенности и пенсии

ВОРОНЕЖ, 29 мая - РИА Новости. Тамбовскую экс-судью, выносившую решения из санатория в Сочи, лишили неприкосновенности и судейской пенсии, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Как отмечается на сайте Верховного суда, фигурантка безуспешно просила отменить согласие на возбуждение против нее уголовного дела.