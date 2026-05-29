Краснодарский край
 
16:51 29.05.2026
Научный фонд Кубани поддержал почти 300 проектов за 6 лет

КРАСНОДАР, 29 мая - РИА Новости. Кубанский научный фонд с момента создания в 2019 году провел 25 грантовых конкурсов и поддержал почти 300 проектов, сообщила вице-губернатор Краснодарского края Елена Воробьева.
"Фонд создан по поручению губернатора в 2019 году. За 6 лет наш Кубанский фонд провел 25 грантовых конкурсов, было поддержано почти 300 проектов, а около 340 миллионов рублей из Российского научного фонда и средств квалифицированных заказчиков было привлечено к реализации проектов", - сказала Воробьева на открытии ежегодной отчетной конференции грантодержателей фонда.
По ее словам, целью научного фонда является развитие технологической базы и интеграция науки в промышленность и экономику. Замгубернатора отметила, что сейчас порядка 1,5 тысяч научных работников трудятся над проектами фонда.
В пресс-службе администрации Кубани рассказали, что в ходе конференции состоялась панельная сессия "Наука и бизнес: механизм эффективного партнерства в рамках грантовых проектов. От идеи до внедрения", где выступили руководители краевых министерств и департаментов, вузов, коммерческих компаний.
Кроме того, на конференции работали секции, посвященные исследованиям в области АПК, медицины, социально-гуманитарных наук и сферы IT. Там краевые ученые продемонстрировали результаты своей работы - ряд инновационных технологий, готовых к внедрению в разных отраслях экономики.
 
