Научный фонд Кубани поддержал почти 300 проектов за 6 лет

КРАСНОДАР, 29 мая - РИА Новости. Кубанский научный фонд с момента создания в 2019 году провел 25 грантовых конкурсов и поддержал почти 300 проектов, сообщила вице-губернатор Краснодарского края Елена Воробьева.

"Фонд создан по поручению губернатора в 2019 году. За 6 лет наш Кубанский фонд провел 25 грантовых конкурсов, было поддержано почти 300 проектов, а около 340 миллионов рублей из Российского научного фонда и средств квалифицированных заказчиков было привлечено к реализации проектов", - сказала Воробьева на открытии ежегодной отчетной конференции грантодержателей фонда.

По ее словам, целью научного фонда является развитие технологической базы и интеграция науки в промышленность и экономику. Замгубернатора отметила, что сейчас порядка 1,5 тысяч научных работников трудятся над проектами фонда.

В пресс-службе администрации Кубани рассказали, что в ходе конференции состоялась панельная сессия "Наука и бизнес: механизм эффективного партнерства в рамках грантовых проектов. От идеи до внедрения", где выступили руководители краевых министерств и департаментов, вузов, коммерческих компаний.