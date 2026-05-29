В НАСА не исключили партнерства с Россией в создании базы на Луне

ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Глава программы создания лунной базы НАСА Карлос Гарсиа-Галан в интервью РИА Новости не исключил возможное партнерство России и США при создании базы на Луне, добавив, что до конкретики по этой теме дело пока не дошло.
"Мы уверены в том, что не сделаем этого в одиночку", - подчеркнул он.
В марте американское космическое агентство объявило, что будет работать над поэтапным созданием постоянной базы на Луне. НАСА планирует построить базу в три этапа. Сперва на спутник Земли должны доставить транспорт, создать базовую энергетическую, научную и коммуникационную инфраструктуру. Вторым этапом планируется создать подобие земной обитаемой инфраструктуры и логистики с разработками иностранных космических агентств. Заключительным этапом, как ожидается, станет обеспечение возможности длительного пребывания человека на Луне.