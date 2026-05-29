В НАСА не исключили партнерства с Россией в создании базы на Луне - РИА Новости, 29.05.2026
06:06 29.05.2026
В НАСА не исключили партнерства с Россией в создании базы на Луне

Гарсия-Галан: США может сотрудничать с РФ в создании базы на Луне

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЛуна
Луна. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава программы создания лунной базы НАСА Карлос Гарсиа-Галан не исключил возможное партнерство России и США при создании базы на Луне.
  • Официальных обсуждений между НАСА и РФ относительно вклада Москвы в проект пока не было.
ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Глава программы создания лунной базы НАСА Карлос Гарсиа-Галан в интервью РИА Новости не исключил возможное партнерство России и США при создании базы на Луне, добавив, что до конкретики по этой теме дело пока не дошло.
"Знаете, речь идет о создании базы на Луне. Это задача для человечества, так что никогда нельзя знать наверняка, что будет в плане соглашений или того, с кем именно мы будем сотрудничать", - заявил он агентству, комментируя перспективы сотрудничества с Россией в создании базы.
При этом Гарсиа-Галан добавил, что НАСА пока не проводило официальных обсуждений с РФ относительно того, какой именно вклад американское космическое агентство ожидает со стороны Москвы.
"Мы уверены в том, что не сделаем этого в одиночку", - подчеркнул он.
В марте американское космическое агентство объявило, что будет работать над поэтапным созданием постоянной базы на Луне. НАСА планирует построить базу в три этапа. Сперва на спутник Земли должны доставить транспорт, создать базовую энергетическую, научную и коммуникационную инфраструктуру. Вторым этапом планируется создать подобие земной обитаемой инфраструктуры и логистики с разработками иностранных космических агентств. Заключительным этапом, как ожидается, станет обеспечение возможности длительного пребывания человека на Луне.
Представитель НАСА высоко оценил потенциал России в космической сфере
Вчера, 00:46
 
