Дивеев отметил игру нападающего "Манчестер Сити" Мармуша

КАИР, 29 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Защитник сборной России по футболу Игорь Дивеев назвал нападающего английского "Манчестер Сити" Омара Мармуша мировой звездой после товарищеского матча с командой Египта.
Сборная России в четверг в Каире уступила со счетом 0:1. Капитан хозяев Мохамед Салах не был включен в заявку. Мармуш вышел в стартовом составе.
"Мармуш - мировая звезда. Когда он получал мяч, у него было много пространства - мог кидать мяч влево и вправо, он очень взрывной, очень сильный", - заявил Дивеев журналистам.
"Хороший соперник, неплохо смотрелись в некоторых моментах. В некоторых нет, торопились, соперник хорошо действовал. По мне, интересная игра для болельщиков и для нас. Поняли, на что способны, где у нас есть какие-то проблемы, как можем играть лучше. Хорошая игра и хороший соперник. Мы можем спокойно играть, главное - не торопиться. Иногда бывают нелепые потери, но соперник дает играть", - добавил защитник.