06:13 29.05.2026
Финансисты рассказали, почему не нужно хранить наличные дома

Российские рубли. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хранить большие суммы наличных дома небезопасно и невыгодно, так как деньги «не работают» и обесцениваются.
  • Наличные дома не защищены от краж, пожаров и бытовых потерь, а также постепенно обесцениваются из-за инфляции.
  • Существуют финансовые инструменты, позволяющие сохранять высокий уровень ликвидности и получать доходность, например, банковские вклады, накопительные счета, облигации федерального займа или корпоративные облигации.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Хранить большие суммы наличных дома, в первую очередь, небезопасно, а во вторую, - невыгодно, так как деньги "не работают" и обесцениваются, сообщила РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Анна Кокорева.
"Думаю, стоит начать с того, что хранить деньги дома в наличном формате просто небезопасно, если речь идет о больших суммах. Во-вторых, дома деньги действительно "не работают" и обесцениваются", - рассказала она.
О невыгодности такого способа сбережений также рассказала советник председателя правления АО "Национальный Банк Сбережений" Анастасия Кудрявцева: наличные дома не защищены от краж, пожаров, бытовых потерь и при этом постепенно обесцениваются из-за инфляции.
"Даже если человеку кажется, что деньги лежат в безопасности, через несколько лет их покупательная способность может заметно снизиться", - подчеркнула она.
Кроме того, по ее мнению, наличные фактически перестают работать на владельца. "Сегодня существует достаточно инструментов, которые позволяют сохранять высокий уровень ликвидности и одновременно получать доходность", - добавила она.
В первую очередь речь идет о банковских вкладах и накопительных счетах, где ставки по-прежнему остаются привлекательными, а для более долгосрочного подхода часть средств можно направлять в облигации федерального займа или надежные корпоративные облигации - это более консервативные инструменты по сравнению с акциями.
"Также многие используют диверсификацию: часть средств хранится на счете для оперативного доступа, часть - во вкладах, а часть - в защитных активах вроде золота", - отметила она.
