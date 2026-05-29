Финансисты рассказали, почему не нужно хранить наличные дома

Краткий пересказ от РИА ИИ

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Хранить большие суммы наличных дома, в первую очередь, небезопасно, а во вторую, - невыгодно, так как деньги "не работают" и обесцениваются, сообщила РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Анна Кокорева.

"Думаю, стоит начать с того, что хранить деньги дома в наличном формате просто небезопасно, если речь идет о больших суммах. Во-вторых, дома деньги действительно "не работают" и обесцениваются", - рассказала она.

О невыгодности такого способа сбережений также рассказала советник председателя правления АО " Национальный Банк Сбережений " Анастасия Кудрявцева: наличные дома не защищены от краж, пожаров, бытовых потерь и при этом постепенно обесцениваются из-за инфляции.

"Даже если человеку кажется, что деньги лежат в безопасности, через несколько лет их покупательная способность может заметно снизиться", - подчеркнула она.

Кроме того, по ее мнению, наличные фактически перестают работать на владельца. "Сегодня существует достаточно инструментов, которые позволяют сохранять высокий уровень ликвидности и одновременно получать доходность", - добавила она.

В первую очередь речь идет о банковских вкладах и накопительных счетах, где ставки по-прежнему остаются привлекательными, а для более долгосрочного подхода часть средств можно направлять в облигации федерального займа или надежные корпоративные облигации - это более консервативные инструменты по сравнению с акциями.