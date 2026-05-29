МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Украинские пограничники 1-го пограничного отряда Украины сожгли несколько домов в селе Бударки Харьковской области, чтобы избавиться от тел иностранных наемников, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Украинские пограничники из 1-го пограничного отряда Украины сожгли несколько некогда жилых домов в селе Бударки. Таким образом, националисты зачастую уничтожают тела иностранных наемников", - сказал собеседник агентства.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.