Изменились правила премии "Золотой Граммофон"

16:42 29.05.2026
"Русское Радио" изменило правила премии "Золотой Граммофон"

© Фото предоставлено организаторами премии "Золотой Граммофон"/Дмитрий Гаврилов
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Представители "Русского Радио" озвучили обновленные правила национальной премии "Золотой Граммофон" на пресс-бранче, прошедшем в одном из столичных ресторанов, сообщили в пресс-службе "Русской Медиагруппы".
Критерии выбора лауреатов назвала Алена Бородина – ведущая хит-парада "Золотой Граммофон".
По ее словам, теперь на выбор победителей будут влиять следующие факторы. Каждая песня, попавшая в хит-парад, – уже номинант. Шанс на победу повышают длительность пребывания в рейтинге, а также позиции, которые композиция занимает на протяжении года.
При подсчете результатов будет учитываться и диджитал-аналитика. Все клики и лайки, которые пользователи оставляют на онлайн-платформах радиостанции, будут иметь значение.
Артисты смогут голосовать за композиции коллег, исключая собственные песни. Кроме того, это голосование определит лауреата специального "Золотого Граммофона" – "Выбор звезд".
Роль в определении победителей сыграет активность фан-сообществ в социальных сетях – радиостанция официально признает вклад поклонников.
"За три десятилетия "Золотой Граммофон" завоевал статус народной музыкальной премии, которая отражает вкусы огромной аудитории. Число наших слушателей растет, и мы считаем своим долгом учесть мнение каждого из них", – объявил директор "Русского Радио" Владимир Борисов.
Битва за статуэтки уже началась. В "Ночь лауреатов", 26 октября, будут объявлены песни, которые станут частью золотого фонда отечественной музыки в этом году. Незадолго до этого "Русское Радио" остановит хит-парад и перейдет к подсчету совокупных результатов.
Сама церемония состоится 5 декабря.
