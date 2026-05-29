Изменились правила премии "Золотой Граммофон"

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Представители "Русского Радио" озвучили обновленные правила национальной премии "Золотой Граммофон" на пресс-бранче, прошедшем в одном из столичных ресторанов, сообщили в пресс-службе "Русской Медиагруппы".

Критерии выбора лауреатов назвала Алена Бородина – ведущая хит-парада "Золотой Граммофон".

По ее словам, теперь на выбор победителей будут влиять следующие факторы. Каждая песня, попавшая в хит-парад, – уже номинант. Шанс на победу повышают длительность пребывания в рейтинге, а также позиции, которые композиция занимает на протяжении года.

При подсчете результатов будет учитываться и диджитал-аналитика. Все клики и лайки, которые пользователи оставляют на онлайн-платформах радиостанции, будут иметь значение.

Артисты смогут голосовать за композиции коллег, исключая собственные песни. Кроме того, это голосование определит лауреата специального "Золотого Граммофона" – "Выбор звезд".

Роль в определении победителей сыграет активность фан-сообществ в социальных сетях – радиостанция официально признает вклад поклонников.

"За три десятилетия "Золотой Граммофон" завоевал статус народной музыкальной премии, которая отражает вкусы огромной аудитории. Число наших слушателей растет, и мы считаем своим долгом учесть мнение каждого из них", – объявил директор "Русского Радио" Владимир Борисов.

Битва за статуэтки уже началась. В "Ночь лауреатов", 26 октября, будут объявлены песни, которые станут частью золотого фонда отечественной музыки в этом году. Незадолго до этого "Русское Радио" остановит хит-парад и перейдет к подсчету совокупных результатов.