Москвичам рассказали о погоде в пятницу

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Кратковременный дождь и температура воздуха не выше плюс 13 градусов ожидаются в пятницу в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Синоптик отметила, что минимальная температура в Москве, как прогнозируется, составит плюс четыре - плюс шесть градусов, по региону - плюс три - плюс восемь градусов. Дневная температура в столице - плюс 11 - плюс 13 градусов, по региону - плюс 8 - плюс 13 градусов.