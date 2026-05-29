Мошенники начали массово пугать россиян кражей биометрических данных

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники звонят жертве от имени выдуманного центра цифровой безопасности и сообщают о якобы взломе личного кабинета на «Госуслугах» с помощью биометрии.

Жертве заявляют, что для спасения сбережений необходимо временно отправить их на «защищенный» счет, который на самом деле принадлежит мошенникам.

Михаил Булатов, руководитель центра экосистемной идентификации Т-Банка, пояснил, что для входа в государственные сервисы голосовая аутентификация не предусмотрена, а в банках настроена строгая и многоуровневая защита.

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Мошенники с помощью обычного звонка пытаются разговорить жертву, а дальше звонят от выдуманного центра цифровой безопасности и сообщают якобы о взломе личного кабинета на "Госуслугах" с помощью биометрии, сообщил Т-Банк.

Так, мошенник звонит жертве и заявляет, что "по данным центра, во время одного из предыдущих звонков неизвестные записали голос клиента, через нейросети сделали новые речевые заготовки и обошли систему безопасности государственного портала".

Сотрудник центра заявляет, что полученных на "Госуслугах" данных мошенникам достаточно, чтобы взломать банковский счет и вывести все сбережения.

Следом звонят якобы из банка или силовых структур - могут представиться сотрудниками Банка России, МВД, ФСБ или Росфинмониторинга

"Жертве заявляют, что неизвестные уже попытались вывести деньги, однако операцию приостановили. Чтобы спасти сбережения, важно временно отправить их на "защищенный" счет. На самом деле этот счет мошенников", - предупредили в банке.

Руководитель центра экосистемной идентификации Т-Банка Михаил Булатов рассказал, что даже если мошенники запишут голос человека, взломать "Госуслуги" или его счет в банке с помощью записи им не удастся.

"Для входа в государственные сервисы голосовая аутентификация не предусмотрена, а в банках для безопасности клиентов настроена строгая и многоуровневая защита", - пояснил он.

Также Булатов добавил, что за прошлый год с помощью проверки по биометрии в банке предотвратили хищения на сумму 272 миллиона рублей.