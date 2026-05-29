02:49 29.05.2026
В МВД рассказали, как родителям защитить подростков от мошенников

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Родителям рекомендуется установить антивирусное ПО и родительский контроль на устройства ребенка, контролировать его онлайн-контакты и не публиковать сведения о детях в интернете.
  • Дети 14–17 лет с высокой активностью в сети, стремлением к финансовой самостоятельности и дефицитом доверительного общения с родителями могут стать жертвами мошенников.
  • Среди популярных фраз, которые используют мошенники: «никому не говори», «срочно переведи деньги», «назови код из смс», «передай номер карты родителей», «это проверка — это секрет».
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Родителям, чтобы защитить подростков от мошенников, нужно установить антивирусное ПО на компьютер и телефон ребенка, контролировать онлайн-контакты, а также не публиковать сведения о детях в интернете, рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.
В ведомстве указали, что дети 14-17 лет с высокой активностью в сети, стремлением к финансовой самостоятельности и дефицитом доверительного общения с родителями могут стать жертвами мошенников.
"Родителям рекомендуется установить родительский контроль и антивирусное программное обеспечение, разъяснить ребенку недопустимость передачи персональных данных третьим лицам, контролировать онлайн-контакты, не публиковать сведения о детях в открытом доступе", - говорится в ответе ведомства на запрос агентства.
Самые же популярные фразы, которые используют мошенники: "никому не говори", "срочно переведи деньги", "назови код из смс", "передай номер карты родителей", "это проверка - это секрет".
