В МВД рассказали, как родителям защитить подростков от мошенников

Родителям рекомендуется установить антивирусное ПО и родительский контроль на устройства ребенка, контролировать его онлайн-контакты и не публиковать сведения о детях в интернете.

Дети 14–17 лет с высокой активностью в сети, стремлением к финансовой самостоятельности и дефицитом доверительного общения с родителями могут стать жертвами мошенников.

Среди популярных фраз, которые используют мошенники: «никому не говори», «срочно переведи деньги», «назови код из смс», «передай номер карты родителей», «это проверка — это секрет».

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Родителям, чтобы защитить подростков от мошенников, нужно установить антивирусное ПО на компьютер и телефон ребенка, контролировать онлайн-контакты, а также не публиковать сведения о детях в интернете, рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.

"Родителям рекомендуется установить родительский контроль и антивирусное программное обеспечение, разъяснить ребенку недопустимость передачи персональных данных третьим лицам, контролировать онлайн-контакты, не публиковать сведения о детях в открытом доступе", - говорится в ответе ведомства на запрос агентства.