Глава Мордовии рассказал о работе по повышению рождаемости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая — РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов подвел итоги работы возглавляемой им комиссии Госсовета по направлению "Семья" на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики, сообщает пресс-служба руководителя республики.

"Доложу о нашей работе, прежде всего, по семейной ипотеке. Мы пришли к консолидированному мнению, что процентная ставка должна дифференцироваться в зависимости от количества детей. Мы совместно с Минфином выйдем на это решение", – сказал Здунов, чьи слова приводятся в сообщении.

Он отметил, что регионы активно внедряют собственные меры поддержки семей с детьми. Так, в Липецкой области введен механизм компенсации аренды жилья с прогрессивной шкалой: 50% за одного ребенка и 75% за двоих и более детей. Также меры поддержки в виде субсидий на оплату найма жилья и компенсации части процентной ставки предоставляют Пензенская, Псковская, Саратовская, Тверская, Тульская области.

"В Мордовии в прошлом (2025 - ред.) году запустили новую региональную программу предоставления готовых квартир по договорам найма для семей, родивших ребенка и работающих в бюджетной сфере, с возможностью последующего выкупа. Если в течение 10 лет в семье родится трое детей, квартиру можно будет выкупить за 0,1% от рыночной стоимости. Глава республики заявил, что эта программа даст необходимый прирост", - говорится в сообщении пресс-службы.

Здунов предложил при федеральном финансировании программ развития сельских территорий и опорных пунктов одним из целевых показателей установить повышение рождаемости – как в конкретном населенном пункте, так и в целом по субъекту Российской Федерации. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала это предложение.

Здунов также отметил успешные практики Владимирской, Омской, Ульяновской, Свердловской, Самарской, Нижегородской областей, Татарстана и Хакасии по внедрению корпоративного демографического стандарта. Работодатели расширяют меры поддержки – это гибкие графики, дополнительные соцпакеты для беременных, молодых и многодетных семей, помощь в приобретении жилья, в организации детского отдыха.

"Еще одно решение, которое обязательно окажет позитивный эффект, – семейная налоговая выплата, прием заявлений по которой стартует 1 июня, причем через электронные сервисы, без сбора справок", - отмечается в сообщении.

Внедрение принципа семейноцентричности наиболее ярко прослеживается на примере транспортной отрасли. Это, в частности, льготы на билеты, доступность парковочных мест и приоритетное обслуживание многодетных семей в аэропортах, железнодорожных и автовокзалах. Ранее президент России поручил проработать повышение качества и доступности перевозок в легковом такси для семей с детьми. Глава Мордовии отметил, что в ряде регионов услуга "семейное такси" существует, но тариф при этом повышается. Мордовия пошла по другому пути: создала собственную муниципальную службу такси с фиксированными тарифами. Отзывы семей хорошие, есть потребность в автомобилях повышенной вместимости.

Расширены категории граждан, которые могут получить бесплатную юридическую помощь от государства – это многодетные семьи, беременные женщины и женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. В регионах вводится "Мамин день", когда женщина с детьми может получить выходной для решения семейных вопросов. Организуются Дни многодетной семьи в поликлиниках, когда дети могут пройти комплексное обследование всех врачей за один день. В ряде регионов реализуется проект "Сертификат молодоженов" для бесплатного и внеочередного обследования репродуктивного здоровья.