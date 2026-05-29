Диетолог рассказала, почему нельзя полностью исключать молоко из рациона

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Полное исключение молока из рациона может привести к недостатку витаминов, здоровому человеку рекомендуется употреблять один-два стакана в день, рассказала диетолог‑нутрициолог Софья Кованова.

Диетолог отметила, что здоровому человеку можно употреблять один‑два стакана молока в день при отсутствии противопоказаний. Кроме того, при любых воспалениях стоит отказаться от лактозы и подобрать безопасные варианты.