Диетолог рассказала, почему нельзя полностью исключать молоко из рациона

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Полное исключение молока из рациона может привести к недостатку витаминов, здоровому человеку рекомендуется употреблять один-два стакана в день, рассказала диетолог‑нутрициолог Софья Кованова.
"Молоко - это хороший источник белка, кальция и витаминов группы B, но взрослые люди нередко хуже переносят лактозу: это может проявляться не только вздутием, но и отеками, акне, хронической усталостью. Можно сдать анализ на переносимость и закрыть этот вопрос. Но важно понимать: если вовсе исключить молоко и молочные продукты, то человек рискует недополучить кальций, витамин B2 (рибофлавин), B12, йод", - рассказала Кованова в беседе с aif.ru.
Диетолог отметила, что здоровому человеку можно употреблять один‑два стакана молока в день при отсутствии противопоказаний. Кроме того, при любых воспалениях стоит отказаться от лактозы и подобрать безопасные варианты.
"Молоко средней жирности до 3,2 % дает более стабильное насыщение. Обезжиренное молоко не дает большого насыщения из‑за низкого жирового компонента", - добавила диетолог.