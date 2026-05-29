Ученый рассказал об отличиях шаровой молнии от обычной
Наука
 
19:33 29.05.2026
Ученый рассказал об отличиях шаровой молнии от обычной

Профессор Шамин: шаровые молнии могут существовать несколько секунд и даже минут

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шаровая молния может существовать несколько секунд и даже минут, в отличие от обычной молнии, рассказал доктор физико-математических наук, профессор университета правительства Москвы Роман Шамин.
  • Шаровая молния — редкий и не вполне изученный феномен, который обычно имеет форму шара или эллипса и может перемещаться по пространству.
  • Шаровая молния не имеет четкого начала, и место ее генерации не всегда понятно.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Шаровые молнии в отличие от обычных молний могут существовать несколько секунд и даже минут, рассказал доктор физико-математических наук, профессор университета правительства Москвы Роман Шамин.
Ранее очевидцы засняли, вероятно, шаровую молнию в небе в подмосковных Мытищ. Данные кадры опубликовали в соцсетях и ряд СМИ, в частности Telegram-канал 360.ru, в публикации которого это природное явление названо "одной из самых странных загадок физики".
"Шаровая молния представляет из себя редкий и не вполне изученный феномен. В отличие от обычных молний, которые возникают в облаках и обладают разрядом длительностью в доли секунды, шаровые молнии, по тем данным, которые известны науке, могут существовать несколько секунд и даже минут. Кроме того, обычно линейная молния всегда протяженная. Есть какое-то место, где она генерируется, и место, которое она пробивает. А шаровая молния - это некоторый объект, обычно в форме шара или эллипса, который может перемещаться по пространству", - пояснил эксперт в беседе с aif.ru.
По словам профессора, что шаровая молния, в отличие от обычной, не имеет четкого начала.
"То есть где-то она, конечно, генерируется, но не очень понятно, с какой именно точки. Когда мы начинаем наблюдать, она может взорваться или исчезнуть в любой точке пространства", - пояснил Шамин.
