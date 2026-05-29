Миляев озвучил инициативы по демографии на Совете при президенте России

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в заседании Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной демографической и семейной политики, сообщает пресс-служба правительства региона.

В своем выступлении он отметил, что защита и поддержка семьи, укрепление традиционных семейных ценностей являются основой государственной политики. Именно этот принцип определил стратегию региона – сделать Тульскую область территорией семейного счастья. Местом, где хочется жить, работать, создавать семьи, рожать и растить детей.

"За простыми словами кроется системная работа по всем направлениям: инфраструктура, экономика, социальная поддержка, здравоохранение, благоустройство, достойная работа. Уверенность в завтрашнем дне во многом определяет решение о рождении ребенка", – приводит пресс-служба слова губернатора.

Миляев добавил, что в Тульской области действуют 57 мер поддержки семьи и детства.

По его мнению, людям важно чувствовать поддержку не только со стороны власти, но и со стороны работодателя. Губернатор сообщил, что региональное правительство предложило бизнесу стать партнером в поддержке семей. В результате совместной работы с руководителями предприятий был разработан и в октябре 2024 года принят региональный демографический стандарт.

Он включает в себя набор реальных мер поддержки семейных работников: дополнительные отпуска к рождению ребенка, компенсация платы за аренду жилья, беспроцентные займы, гибкие графики для беременных сотрудниц и сотрудниц с маленькими детьми, компенсация детских путевок в загородные лагеря, большой набор мер по сохранению здоровья и многое другое. К реализации стандарта уже присоединились 2,5 тысячи предприятий.

По словам губернатора, в марте этого года руководитель одной из крупных компаний сообщил о запуске корпоративной программы по поддержке рождаемости. На сегодня уже 69 предприятий приняли решение выплачивать сотрудникам при рождении детей 500 тысяч рублей – за первого ребенка, 750 тысяч рублей – за второго и 1 миллион рублей – за третьего и последующих. Выплаты предприятий не облагаются налогом и составляют "родительский" капитал – то есть получить выплату могут и мама, и папа, работающие на предприятиях, присоединившихся к корпоративному движению "За будущие поколения" и проявивших готовность участвовать в совместной работе по улучшению демографической ситуации в Тульской области.

"Это инвестиции в будущее региона и всей страны. Так у нас формируется корпоративное движение "За будущие поколения". В нем участвуют предприятия химической промышленности и сельского хозяйства, оборонно-промышленного комплекса и машиностроения, пищевой и перерабатывающей промышленности, строительства и ЖКХ, субъекты малого и среднего предпринимательства. Поддержка рождаемости становится корпоративной нормой", – сказал Миляев.