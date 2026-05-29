Факирьянов и Мешкова стали чемпионами России по скалолазанию

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Дмитрий Факирьянов и Виктория Мешкова стали победителями в лазании на трудность на чемпионате России по скалолазанию, который проходит в Москве.
У мужчин серебро завоевал Егор Деньгин, бронзовым призером стал Сергей Быдтаев.
В женском финале второй стала Динара Фахритдинова, третье место заняла Елена Красовская.
Чемпионат России завершится 31 мая.