Мерц призвал к усилению НАТО на востоке из-за падения дрона в Румынии - РИА Новости, 29.05.2026
15:24 29.05.2026
Мерц призвал к усилению НАТО на востоке из-за падения дрона в Румынии

© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В румынском городе Галац беспилотник упал на крышу дома, пострадали два человека.
  • Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о необходимости усиления позиций НАТО на восточном фланге после инцидента.
БЕРЛИН, 29 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц после инцидента с падением беспилотника в румынском городе Галац заявил о необходимости усиления позиций НАТО на восточном фланге.
Ранее в пятницу министерство обороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но доказательств не привели. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами.
"Германия поддерживает наших союзников по НАТО. Этот инцидент вновь подчеркивает необходимость усиления позиций НАТО на восточном фланге", - написал Мерц в соцсети X.
Ранее в воздушном пространстве европейских стран неоднократно фиксировались пролеты украинских беспилотников. Так, посол РФ в Молдавии Олег Озеров заявлял, что именно с украинской территории дроны залетали на чужую территорию. В Молдавии также неоднократно обнаруживали обломки беспилотников, однако компетентные органы не представили доказательств, подтверждающих принадлежность дронов какой-либо из сторон украинского конфликта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, ранее называл эти заявления пустыми и безосновательными.
