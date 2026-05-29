Мерц призвал к усилению НАТО на востоке из-за падения дрона в Румынии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В румынском городе Галац беспилотник упал на крышу дома, пострадали два человека.
- Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о необходимости усиления позиций НАТО на восточном фланге после инцидента.
БЕРЛИН, 29 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц после инцидента с падением беспилотника в румынском городе Галац заявил о необходимости усиления позиций НАТО на восточном фланге.
Ранее в воздушном пространстве европейских стран неоднократно фиксировались пролеты украинских беспилотников. Так, посол РФ в Молдавии Олег Озеров заявлял, что именно с украинской территории дроны залетали на чужую территорию. В Молдавии также неоднократно обнаруживали обломки беспилотников, однако компетентные органы не представили доказательств, подтверждающих принадлежность дронов какой-либо из сторон украинского конфликта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, ранее называл эти заявления пустыми и безосновательными.