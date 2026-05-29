Граждане ЕС должны понять, что их власти воюют с Россией, заявил Медведев

- Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что власти стран ЕС в одностороннем порядке вступили в войну с Россией.
- Он призвал граждан ЕС быть бдительными.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Граждане ЕС должны понимать, что их власти в одностороннем порядке вступили в войну с Россией, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Ранее Медведев заявил, что лидеры ЕС отвечают за гибель мирных россиян в результате атак, в том числе за теракт в Старобельске. Он указал на то, что граждане стран евроблока, где размещены производства БПЛА для нужд ВСУ, не смогут спать спокойно.
