Граждане ЕС должны понять, что их власти воюют с Россией, заявил Медведев
15:40 29.05.2026 (обновлено: 15:42 29.05.2026)
Граждане ЕС должны понять, что их власти воюют с Россией, заявил Медведев

  • Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что власти стран ЕС в одностороннем порядке вступили в войну с Россией.
  • Он призвал граждан ЕС быть бдительными.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Граждане ЕС должны понимать, что их власти в одностороннем порядке вступили в войну с Россией, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Граждане стран ЕС, вы должны понимать, что ваши власти в одностороннем порядке вступили в войну с Россией. Поэтому будьте бдительны и ничему не удивляйтесь", - написал он в соцсети X.
Ранее Медведев заявил, что лидеры ЕС отвечают за гибель мирных россиян в результате атак, в том числе за теракт в Старобельске. Он указал на то, что граждане стран евроблока, где размещены производства БПЛА для нужд ВСУ, не смогут спать спокойно.
