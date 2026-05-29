Медведев: ЕС отвечает за гибель мирных жителей в России от атак ВСУ

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Лидеры ЕС отвечают за гибель мирных россиян в результате атак, в том числе за теракт в Старобельске, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"За это, как и за теракт в Старобельске напрямую отвечает разная мразь типа урсулок, мерцей, макронов, стармеров и прочей погани", - написал он на платформе "Макс".