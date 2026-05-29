Матвиенко предложила ввести механизм "одного окна" для мер поддержки семей

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Спикер Совфеда, глава Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики Валентина Матвиенко предложила внедрить на портале "Госуслуги" механизм пакетной подачи заявок по принципу "одного окна" для 10-12 наиболее востребованных мер поддержки для семей с детьми.
"Конечно, насущная потребность - внедрение на портале "Госуслуг" механизма пакетной подачи по принципу "одного окна" для 10-12 наиболее востребованных мер поддержки", - сказала Матвиенко в ходе заседания Совета.
По ее словам, в некоторых регионах России, например, в Якутии, уже идут по такому пути.
"Пока же семьи вынуждены подавать документы на каждую меру отдельно для каждого ребенка. И не все преодолевают этот бюрократический барьер. Давайте подумаем, как это правильно сделать, чтобы было удобно и комфортно для многодетных и иных семей", - добавила она.