Матвиенко предложила ввести механизм "одного окна" для мер поддержки семей

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Спикер Совфеда, глава Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики Валентина Матвиенко предложила внедрить на портале "Госуслуги" механизм пакетной подачи заявок по принципу "одного окна" для 10-12 наиболее востребованных мер поддержки для семей с детьми.

"Пока же семьи вынуждены подавать документы на каждую меру отдельно для каждого ребенка. И не все преодолевают этот бюрократический барьер. Давайте подумаем, как это правильно сделать, чтобы было удобно и комфортно для многодетных и иных семей", - добавила она.