15:00 29.05.2026
Матвиенко предложила ввести механизм "одного окна" для мер поддержки семей

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Валентина Матвиенко предложила внедрить на портале "Госуслуги" механизм пакетной подачи заявок по принципу "одного окна" для семей с детьми.
  • Его планируют ввести для 10-12 наиболее востребованных мер поддержки.
  • В некоторых регионах России, например в Якутии, уже используют подобный подход.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Спикер Совфеда, глава Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики Валентина Матвиенко предложила внедрить на портале "Госуслуги" механизм пакетной подачи заявок по принципу "одного окна" для 10-12 наиболее востребованных мер поддержки для семей с детьми.
"Конечно, насущная потребность - внедрение на портале "Госуслуг" механизма пакетной подачи по принципу "одного окна" для 10-12 наиболее востребованных мер поддержки", - сказала Матвиенко в ходе заседания Совета.
По ее словам, в некоторых регионах России, например, в Якутии, уже идут по такому пути.
"Пока же семьи вынуждены подавать документы на каждую меру отдельно для каждого ребенка. И не все преодолевают этот бюрократический барьер. Давайте подумаем, как это правильно сделать, чтобы было удобно и комфортно для многодетных и иных семей", - добавила она.
