Матвиенко заявила о росте рождаемости в 18 регионах

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. По итогам 2025 года в 18 регионах зафиксирован рост рождаемости, число многодетных семей увеличилось более чем на 10%, заявила спикер Совфеда, глава Совета при президенте РФ по демографии Валентина Матвиенко.