"Они уже в отпуске": Масалитин считает, что сборной сейчас играть не нужно

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший нападающий ЦСКА и сборной СССР Валерий Масалитин заявил РИА Новости, что сборной России не стоило проводить товарищеские матчи в текущее окно для национальных команд, так как многие футболисты мыслями находятся в отпуске.

В четверг в Каире сборная России уступила команде Египта со счетом 0:1. 5 и 9 июня россияне в Волгограде и Калининграде встретятся со сборными Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.

"Ребята завершили сезон, многие находятся уже в состоянии отпуска. Мотивация была, естественно, но не было должной сыгранности, какой-то план на игру не сработал. В первом тайме минут 10-15 мы владели мячом, были моменты. У Египта впереди солировал Мармуш. Видно, игрок хороший, нагнетал, какие-то моменты пытался за счет индивидуальных действий создавать", - сказал Масалитин.