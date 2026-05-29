19:29 29.05.2026
"Они уже в отпуске": Масалитин считает, что сборной сейчас играть не нужно

Масалитин заявил, что сборной не нужно было играть в мае - июне

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Валерий Масалитин считает, что сборной России не стоило проводить товарищеские матчи в текущее окно для национальных команд.
  • Сборная России уступила команде Египта со счетом 0:1.
  • Масалитин отметил, что у сборной России не было должной сыгранности и план на игру не сработал.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший нападающий ЦСКА и сборной СССР Валерий Масалитин заявил РИА Новости, что сборной России не стоило проводить товарищеские матчи в текущее окно для национальных команд, так как многие футболисты мыслями находятся в отпуске.
В четверг в Каире сборная России уступила команде Египта со счетом 0:1. 5 и 9 июня россияне в Волгограде и Калининграде встретятся со сборными Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.
"Ребята завершили сезон, многие находятся уже в состоянии отпуска. Мотивация была, естественно, но не было должной сыгранности, какой-то план на игру не сработал. В первом тайме минут 10-15 мы владели мячом, были моменты. У Египта впереди солировал Мармуш. Видно, игрок хороший, нагнетал, какие-то моменты пытался за счет индивидуальных действий создавать", - сказал Масалитин.
"Сезон уже закончился, одни футболисты отдыхают, другие играют за сборную. Не знаю, нужны ли такие матчи. По-моему, их не стоило проводить. Надо было дать ребятам просто отдохнуть", - добавил он.
