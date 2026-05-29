Прошлой ночью ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение , заявили в МАГАТЭ

ВЕНА, 29 мая - РИА Новости. Минувшей ночью Запорожская АЭС (ЗАЭС) временно потеряла внешнее электроснабжение, это уже в 16-й раз во время военного конфликта, заявило МАГАТЭ.

Уточняется, что для обеспечения электроэнергией жизненно важных систем безопасности во время часового отключения были запущены аварийные дизельные генераторы, после чего станцию снова подключили к единственной оставшейся линии электропередачи.