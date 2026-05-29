Прошлой ночью ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение , заявили в МАГАТЭ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Запорожская АЭС временно потеряла внешнее электроснабжение в 16-й раз за время военного конфликта.
- Для обеспечения электроэнергией жизненно важных систем безопасности во время отключения были запущены аварийные дизельные генераторы.
ВЕНА, 29 мая - РИА Новости. Минувшей ночью Запорожская АЭС (ЗАЭС) временно потеряла внешнее электроснабжение, это уже в 16-й раз во время военного конфликта, заявило МАГАТЭ.
"В 16-й раз за время военного конфликта Запорожская АЭС временно потеряла внешнее электроснабжение в течение ночи", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х.
Уточняется, что для обеспечения электроэнергией жизненно важных систем безопасности во время часового отключения были запущены аварийные дизельные генераторы, после чего станцию снова подключили к единственной оставшейся линии электропередачи.
"Причина происшествия пока неизвестна, однако этот инцидент подчеркивает, что ядерная безопасность остается крайне нестабильной", - приводятся в сообщении слова гендиректора агентства Рафаэля Гросси.