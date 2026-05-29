Рейтинг@Mail.ru
Мадьяр рассказал, на что пойдут размороженные средства из фондов ЕС - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 29.05.2026
Мадьяр рассказал, на что пойдут размороженные средства из фондов ЕС

Мадьяр: деньги из фондов ЕС пойдут на развитие транспорта, электросетей и науки

© AP Photo / Denes ErdosПетер Мадьяр
Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Петер Мадьяр. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Венгрия получит 14,2 миллиарда евро из замороженных средств из фондов ЕС.
  • 4,4 миллиарда евро из этой суммы будут направлены на развитие транспорта, инвестиции в здравоохранение, социальные инвестиции, охрану окружающей среды и поддержку малых и средних предприятий.
  • Еще 2,2 миллиарда евро пойдут на развитие науки и высшего образования, 1,5 миллиарда евро — на расширение и обновление системы электросетей, около двух миллиардов евро — на закупку новых железнодорожных составов.
БРЮССЕЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр рассказал, на что планируется потратить размороженные 16,4 миллиарда евро из фондов ЕС.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу заявила, что Венгрия получит 14,2 миллиарда евро из замороженных средств из фондов ЕС, еще 2,2 миллиарда могут быть разблокированы позднее при соблюдении условий.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Орбан призвал Мадьяра сохранять нейтралитет Венгрии в конфликте на Украине
Вчера, 14:23
"Речь идет о 16,4 миллиарда евро, что составляет более 10%, около 13% от общего текущего венгерского бюджета... Из них 4,4 миллиарда евро - это фонды сплочения, которые могут быть потрачены на развитие транспорта, инвестиции в здравоохранение, социальные инвестиции, инвестиции в охрану окружающей среды и поддержку малых и средних предприятий", - сказал Мадьяр на пресс-конференции с фон дер Ляйен.
По его словам, 2,2 миллиарда евро будут направлены на развитие науки и высшего образования.
"Кроме того, мы сможем выделить несколько миллиардов евро на проекты и инвестиции, которые уже реализованы или находятся в стадии реализации", - отметил он.
Еще 1,5 миллиарда евро пойдут на расширение и обновление системы электросетей по всей стране, а около двух миллиардов евро - на закупку новых железнодорожных составов, уточнил Мадьяр.
"Мы также договорились о развитии цифровых технологий и запуске программ поддержки малых и средних предприятий на несколько миллиардов евро", - добавил венгерский премьер.
Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Венгрия снова станет надежным партнером НАТО, заявил Мадьяр
28 мая, 21:18
 
В миреВенгрияПетер МадьярЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала