Мадьяр рассказал, на что пойдут размороженные средства из фондов ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Венгрия получит 14,2 миллиарда евро из замороженных средств из фондов ЕС.
- 4,4 миллиарда евро из этой суммы будут направлены на развитие транспорта, инвестиции в здравоохранение, социальные инвестиции, охрану окружающей среды и поддержку малых и средних предприятий.
- Еще 2,2 миллиарда евро пойдут на развитие науки и высшего образования, 1,5 миллиарда евро — на расширение и обновление системы электросетей, около двух миллиардов евро — на закупку новых железнодорожных составов.
БРЮССЕЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр рассказал, на что планируется потратить размороженные 16,4 миллиарда евро из фондов ЕС.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу заявила, что Венгрия получит 14,2 миллиарда евро из замороженных средств из фондов ЕС, еще 2,2 миллиарда могут быть разблокированы позднее при соблюдении условий.
"Речь идет о 16,4 миллиарда евро, что составляет более 10%, около 13% от общего текущего венгерского бюджета... Из них 4,4 миллиарда евро - это фонды сплочения, которые могут быть потрачены на развитие транспорта, инвестиции в здравоохранение, социальные инвестиции, инвестиции в охрану окружающей среды и поддержку малых и средних предприятий", - сказал Мадьяр на пресс-конференции с фон дер Ляйен.
По его словам, 2,2 миллиарда евро будут направлены на развитие науки и высшего образования.
"Кроме того, мы сможем выделить несколько миллиардов евро на проекты и инвестиции, которые уже реализованы или находятся в стадии реализации", - отметил он.
Еще 1,5 миллиарда евро пойдут на расширение и обновление системы электросетей по всей стране, а около двух миллиардов евро - на закупку новых железнодорожных составов, уточнил Мадьяр.
"Мы также договорились о развитии цифровых технологий и запуске программ поддержки малых и средних предприятий на несколько миллиардов евро", - добавил венгерский премьер.