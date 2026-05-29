Мадьяр рассказал, на что пойдут размороженные средства из фондов ЕС

БРЮССЕЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр рассказал, на что планируется потратить размороженные 16,4 миллиарда евро из фондов ЕС.

"Речь идет о 16,4 миллиарда евро, что составляет более 10%, около 13% от общего текущего венгерского бюджета... Из них 4,4 миллиарда евро - это фонды сплочения, которые могут быть потрачены на развитие транспорта, инвестиции в здравоохранение, социальные инвестиции, инвестиции в охрану окружающей среды и поддержку малых и средних предприятий", - сказал Мадьяр на пресс-конференции с фон дер Ляйен.

По его словам, 2,2 миллиарда евро будут направлены на развитие науки и высшего образования.

"Кроме того, мы сможем выделить несколько миллиардов евро на проекты и инвестиции, которые уже реализованы или находятся в стадии реализации", - отметил он.

Еще 1,5 миллиарда евро пойдут на расширение и обновление системы электросетей по всей стране, а около двух миллиардов евро - на закупку новых железнодорожных составов, уточнил Мадьяр.