15:54 29.05.2026
Мадьяр: Венгрия подала заявление о присоединении к Европейской прокуратуре

© AP Photo / Denes Erdos. Петер Мадьяр. Архивное фото
Петер Мадьяр. Архивное фото
  • Венгрия подала официальное заявление о присоединении к Европейской прокуратуре.
  • Петер Мадьяр выразил надежду на скорейшее осуществление процесса присоединения.
БРЮССЕЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Венгрия подала официальное заявление о присоединении к Европейской прокуратуре, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.
"Я был рад передать госпоже председателю прошение Венгрии об официальном присоединении к европейской прокуратуре. Надеемся, что процесс присоединения осуществится как можно скорее", - сказал Мадьяр на пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
