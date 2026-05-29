Мадьяр: Венгрия подала заявление о присоединении к Европейской прокуратуре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Венгрия подала официальное заявление о присоединении к Европейской прокуратуре.
- Петер Мадьяр выразил надежду на скорейшее осуществление процесса присоединения.
БРЮССЕЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Венгрия подала официальное заявление о присоединении к Европейской прокуратуре, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.
"Я был рад передать госпоже председателю прошение Венгрии об официальном присоединении к европейской прокуратуре. Надеемся, что процесс присоединения осуществится как можно скорее", - сказал Мадьяр на пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.