Специальная военная операция на Украине
 
18:18 29.05.2026 (обновлено: 18:23 29.05.2026)
Дроны ВСУ атаковали продуктовый магазин и многоквартирный дом в ЛНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • БПЛА ВСУ атаковали продуктовый магазин в Зоринске и многоквартирный жилой дом в Золотом (Первомайский городской округ) в ЛНР.
  • В результате атак повреждены остекление и фасад магазина, а также кровля дома.
  • Пострадавших нет.
ЛУГАНСК, 29 мая - РИА Новости. БПЛА ВСУ атаковали продуктовый магазин и многоквартирный жилой дом в ЛНР, жертв нет, сообщает пресс-служба регионального правительства на платформе "Макс".
Ранее в ЛНР заявили об атаке дронов ВСУ по городу Горское.
"БПЛА врага посреди рабочего дня ударил по продуктовому магазину в Зоринске. В результате атаки дрона повреждено остекление и фасад магазина. К счастью, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, также был атакован многоквартирный жилой дом в населенном пункте Золотое.
"Боевики также нанесли удар при помощи БПЛА по многоквартирному жилому дому в Золотом, Первомайский городской округ. Из-за атаки пострадала только кровля здания. Людей не задело", - уточнили в сообщении.
