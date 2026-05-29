Дроны ВСУ атаковали продуктовый магазин и многоквартирный дом в ЛНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- БПЛА ВСУ атаковали продуктовый магазин в Зоринске и многоквартирный жилой дом в Золотом (Первомайский городской округ) в ЛНР.
- В результате атак повреждены остекление и фасад магазина, а также кровля дома.
- Пострадавших нет.
ЛУГАНСК, 29 мая - РИА Новости. БПЛА ВСУ атаковали продуктовый магазин и многоквартирный жилой дом в ЛНР, жертв нет, сообщает пресс-служба регионального правительства на платформе "Макс".
"БПЛА врага посреди рабочего дня ударил по продуктовому магазину в Зоринске. В результате атаки дрона повреждено остекление и фасад магазина. К счастью, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, также был атакован многоквартирный жилой дом в населенном пункте Золотое.
"Боевики также нанесли удар при помощи БПЛА по многоквартирному жилому дому в Золотом, Первомайский городской округ. Из-за атаки пострадала только кровля здания. Людей не задело", - уточнили в сообщении.
