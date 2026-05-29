Поиск пропавших жителей Курской области продолжается, заявила Лантратова

КУРСК, 29 мая - РИА Новости. Работа по поиску жителей Курской области, потерявших связь с родственниками после вторжения ВСУ, продолжается, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Также она подчеркнула, что в регионе создан реестр жителей, с которыми утрачена связь. Он размещен на сайте правительства области. Через него родственники могут получить информацию о близких или передать сведения, которые помогут в поиске.