22:35 29.05.2026
Поиск пропавших жителей Курской области продолжается, заявила Лантратова

© РИА Новости / Евгений Биятов | Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова
© РИА Новости / Евгений Биятов
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о продолжении работы по поиску жителей Курской области, потерявших связь с родственниками после вторжения ВСУ.
  • В регионе создан реестр жителей, с которыми утрачена связь, он размещен на сайте правительства области.
КУРСК, 29 мая - РИА Новости. Работа по поиску жителей Курской области, потерявших связь с родственниками после вторжения ВСУ, продолжается, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Федеральный омбудсмен отметила, что на заседании рабочей группы под руководством губернатора Курской области Александра Хинштейна обсудила с ним вопрос поиска жителей Курской области.
"Продолжаем работу по поиску жителей Курской области. Тех, кто потерял связь с родственниками после вторжения ВСУ. Договорились и дальше координировать усилия всех ведомств. Использовать все возможности. Особое внимание - обмену информацией и работе с обращениями", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Также она подчеркнула, что в регионе создан реестр жителей, с которыми утрачена связь. Он размещен на сайте правительства области. Через него родственники могут получить информацию о близких или передать сведения, которые помогут в поиске.
Курская областьРоссияЯна ЛантратоваАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
