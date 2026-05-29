Лантратова помогла многодетному отцу получить задержанную зарплату

Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова помогла многодетному отцу Илье М., которому не выплатили зарплату за командировку в Благовещенск.

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла получить зарплату многодетному отцу, которому не выплатили деньги за командировку в Благовещенск.

"Илья М. работал монтажником технологических трубопроводов в АО Институт "Оргэнергострой". Весной 2025 года его направили в командировку в Благовещенск . Там ему не выплатили суточные. Также не оплатили обратную дорогу домой. Мужчине пришлось занимать деньги, чтобы вернуться. Позже он написал заявление на компенсацию проезда. Но выплаты так и не получил", - написала Лантратова в канале на платформе " Макс ".

Она отметила, что у Ильи трое несовершеннолетних детей и ипотека, а коммунальные платежи и ежедневные семейные расходы "съедают" весь бюджет. Из-за задержки зарплаты он вынужден жить в долг и не может обеспечивать необходимыми вещами самых близких.

« "Мужчина написал нам об этом. Мы направили обращение в прокуратуру Южного административного округа Москвы . Попросили провести проверку и принять меры", - добавила омбудсмен.

По словам Лантратовой, ведомство сообщило, что задолженность по зарплате погашена полностью. На контроле остается задолженность по оплате проезда - 36,1 тысячи рублей.