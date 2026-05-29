12:12 29.05.2026
Кумпилов: в адыгейском ауле пройдет капремонт школы

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В ауле Нешукай Теучежского района Адыгеи капитально отремонтируют школу, сообщил глава региона Мурат Кумпилов.
Он принял участие в приеме граждан, который провел полпред президента РФ в ЮФО Владимир Устинов.
Среди обращений жителей округа был вопрос от жительницы аула Нешукай. Она попросила оказать содействие в проведении ремонта средней школы, где обучается более ста ребят.
"Действительно, здание, построенное 1979 году, нуждается в капремонте. И мы его обязательно проведем. Этим вопросом уже занимаемся. Пояснил заявительнице и Владимиру Васильевичу о результатах проведенной работы", – сообщил Кумпилов в своем канале в мессенджере "Макс".
Проект реализуется на условиях софинансирования в рамках нацпроекта "Семья", республиканской и муниципальной госпрограмм. Сразу после получения субсидии, с января 2027 года, начнется ремонт, и он будет выполнен уже летом будущего года.
На период ремонта будет организован подвоз учеников из аула Нешукай в школу соседнего аула Джиджихабль. Кумпилов поручил руководству министерства образования и науки Адыгеи, а также Теучежского района, обеспечить качественное и своевременное выполнение проекта. Кроме того, поставлена задача благоустроить и озеленить прилегающую к школе территорию.
"Мы уделяем серьезное внимание модернизации образовательных организаций. Строго выполняем поручение президента РФ и мероприятия народной программы “Единой России”, касающиеся ремонта школ и детских садов", – сказал глава региона.
Так, с 2022 по 2025 год в республике проведен капремонт 33 зданий 28 школ. На 2026-2027 годы запланировано капитально отремонтировать 19 зданий 17 школ.
"Ведем работу на всех уровнях – нам важен каждый объект, как в городе, так и в сельской местности. Исполнение каждого проекта, в том числе и ремонта школы в ауле Нешукай, находится на моем личном контроле", – подчеркнул Кумпилов.
 
Республика АдыгеяМурат КумпиловТеучежский район
 
 
