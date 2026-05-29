Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой в Красноярске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ДТП с маршруткой и иномаркой в Красноярске пострадали девять человек.
- Двое пострадавших были доставлены в БСМП, один из них после оказания помощи ушел домой, второй остается в состоянии средней тяжести.
- Семь человек находятся в краевой больнице, все в состоянии средней тяжести.
КРАСНОЯРСК, 29 мая – РИА Новости. Восемь человек, пострадавших в столкновении иномарки с автобусом в Красноярске, находятся в средней тяжести состояния, сообщили РИА Новости в краевом Минздраве.
ДТП произошло в пятницу утром. Краевой главк МВД сообщал, что 26-летний водитель Toyota, перестраиваясь, не уступил дорогу автобусу, который ехал по выделенной полосе. СК начал проверку, по его данным, в момент аварии в автобусе находились 30 пассажиров, восемь из них пострадали. В прокуратуре позже сказали о девяти пострадавших.
"Двое было (доставлено – ред.) в БСМП: одна в удовлетворительном состоянии, ушла домой, у второй состояние средней тяжести. Семь человек в краевой (больнице – ред.) – все средне-тяжелые", - сказал собеседник агентства.
Также в региональном минздраве уточнили, что по "скорой" увезли восемь человек, еще один человек, предположительно, дошел сам до больницы, так как она находилась недалеко от места аварии.