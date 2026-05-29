Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 29 мая – РИА Новости. Восемь человек, пострадавших в столкновении иномарки с автобусом в Красноярске, находятся в средней тяжести состояния, сообщили РИА Новости в краевом Минздраве.

"Двое было (доставлено – ред.) в БСМП: одна в удовлетворительном состоянии, ушла домой, у второй состояние средней тяжести. Семь человек в краевой (больнице – ред.) – все средне-тяжелые", - сказал собеседник агентства.

Также в региональном минздраве уточнили, что по "скорой" увезли восемь человек, еще один человек, предположительно, дошел сам до больницы, так как она находилась недалеко от места аварии.