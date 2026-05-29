Появились подробности ДТП с маршруткой в Красноярске

Последствия ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Красноярске

Краткий пересказ от РИА ИИ В Красноярске произошло ДТП с участием автомобиля Toyota и маршрутного автобуса на улице Партизана Железняка, в котором пострадали девять человек, в том числе восемь пассажиров автобуса.

Проверка не выявила признаков алкогольного опьянения ни у водителя маршрутки, ни у водителя иномарки.

КРАСНОЯРСК, 29 мая – РИА Новости. Водитель иномарки и водитель автобуса, устроившие ДТП с пострадавшими в Красноярске, были трезвыми, сообщает краевая прокуратура.

В пятницу краевой главк МВД сообщил о ДТП на улице Партизана Железняка. По данным ведомства, 26-летний водитель Toyota, перестраиваясь, не уступил дорогу автобусу под управлением 39-летнего водителя, двигавшемуся по выделенной полосе.

СК начал проверку. По их данным, в момент аварии в автобусе находились 30 пассажиров, восемь из них пострадали.

« "Проверка показала, что признаков алкогольного опьянения ни у водителя автобуса, ни у водителя легкового автомобиля не установлено", - говорится в сообщении прокуратуры.