Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске маршрутка попала в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:12 29.05.2026 (обновлено: 10:56 29.05.2026)
В Красноярске маршрутка попала в ДТП, есть пострадавшие

В Красноярске в ДТП с маршруткой пострадали восемь человек

© МВД 24/TelegramПоследствия ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Красноярске
Последствия ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Красноярске - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© МВД 24/Telegram
Последствия ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Красноярске
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Красноярске произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля Toyota.
  • В результате аварии медицинская помощь понадобилась восьмерым пассажирам маршрутки.
КРАСНОЯРСК, 29 мая – РИА Новости. Восемь человек пострадали в результате ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Красноярске, сообщает краевой главк МВД.
По его данным, дорожная авария произошла в пятницу утром на улице Партизана Железняка. По предварительной информации, 26-летний водитель Toyota перестраиваясь не уступил дорогу маршрутному автобусу под управлением 39-летнего водителя, который двигался по выделенной полосе.
"После чего произошло столкновение транспортных средств с последующим наездом автобуса на опору электроосвещения. В результате аварии медицинская помощь понадобилась восьмерым взрослым пассажирам", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и сотрудники госавтоинспекции.
Последствия столкновения микроавтобуса и грузовика в Ужурском округе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
В Красноярском крае произошло ДТП с микроавтобусом, есть пострадавшие
10 января, 14:06
 
ПроисшествияКрасноярск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала