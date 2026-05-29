В Красноярске маршрутка попала в ДТП, есть пострадавшие

КРАСНОЯРСК, 29 мая – РИА Новости. Восемь человек пострадали в результате ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Красноярске, сообщает краевой главк МВД.
По его данным, дорожная авария произошла в пятницу утром на улице Партизана Железняка. По предварительной информации, 26-летний водитель Toyota перестраиваясь не уступил дорогу маршрутному автобусу под управлением 39-летнего водителя, который двигался по выделенной полосе.
"После чего произошло столкновение транспортных средств с последующим наездом автобуса на опору электроосвещения. В результате аварии медицинская помощь понадобилась восьмерым взрослым пассажирам", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и сотрудники госавтоинспекции.