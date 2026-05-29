В Тюменской области при падении башенного крана погиб машинист
14:11 29.05.2026 (обновлено: 14:12 29.05.2026)
В Тюменской области при падении башенного крана погиб машинист

В Тюменской области машинист погиб при обрушении башенного крана во время шторма

© Фото : СУ СК РФ по Тюменской области/MAX
© Фото : СУ СК РФ по Тюменской области/MAX
Упавший башенный кран в Тюменской области
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Тюмени при обрушении башенного крана погиб его машинист.
  • Причиной обрушения стал порыв ураганного ветра.
  • Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.
ТЮМЕНЬ, 29 мая – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении работ возбуждено в Тюмени после того, как при обрушении башенного крана во время шторма на стройплощадке в Тюменской области погиб его машинист, сообщает пресс-служба СУ СК региона.
По версии следствия, в четверг около 17.00 мск на стройплощадке по улице Федора Достоевского в деревне Патрушева от порыва ураганного ветра башенный кран упал на землю, находившийся в это время в кабине крана машинист 1983 года получил травмы и скончался в медучреждении, несмотря на усилия врачей.
"Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека (статья 216 УК РФ). Проводятся следственные действия, направленные на полное и всестороннее расследование уголовного дела. В частности, устанавливаются лица, ответственные за безопасность сотрудников предприятия", - говорится в сообщении.
