В Тюменской области при падении башенного крана погиб машинист

ТЮМЕНЬ, 29 мая – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении работ возбуждено в Тюмени после того, как при обрушении башенного крана во время шторма на стройплощадке в Тюменской области погиб его машинист, сообщает пресс-служба СУ СК региона.

По версии следствия, в четверг около 17.00 мск на стройплощадке по улице Федора Достоевского в деревне Патрушева от порыва ураганного ветра башенный кран упал на землю, находившийся в это время в кабине крана машинист 1983 года получил травмы и скончался в медучреждении, несмотря на усилия врачей.