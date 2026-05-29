Космонавт рассказал, как меняется восприятие мира из-за невесомости

Краткий пересказ от РИА ИИ Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков сообщил, что в невесомости восприятие мира немного меняется из-за использования всех трех измерений.

Космонавты Кудь-Сверчков и Микаев совершили выход в открытый космос 27 мая и провели ряд экспериментов на Международной космической станции.

Кудь-Сверчков отметил, что мыслительные процессы космонавтов во время выполнения задач в открытом космосе протекают так же, как на Земле, поскольку они готовятся к внекорабельной деятельности в приближенных условиях.

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Невесомость позволяет космонавтам во время полета пользоваться всеми тремя измерениями, в отличие от работы на Земле, из-за этого восприятие мира немного меняется, сообщил российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

Кудь-Сверчков вместе с другим космонавтом Сергеем Микаевым совершили выход в открытый космос 27 мая. Они установили на Международной космической станции аппаратуру для изучения солнечных вспышек, забрали кассету эксперимента по выращиванию полупроводников и контейнер с бактериями и семенами, которые провели в открытом космосе почти пять лет.

"Если говорить о нашей ментальной работе мозга в космосе, то, конечно, мы привыкаем к работе в невесомости. Здесь мы используем все три измерения, и, конечно, работа мозга немного меняется. Наше восприятие мира в невесомости меняется", - сказал он.

Говоря о проведенном выходе в открытый космос, Кудь-Сверчков отметил, что мыслительные процессы во время выполнения задач у космонавтов протекают так же, как на Земле . Это связано с тем, что они готовятся к внекорабельной деятельности в условиях, приближенных к тем, в которых будут находиться на орбите.

"Мы уже натренированы думать так, как должны думать при работе за бортом - мы сфокусированы на задаче и наши мысли о том, как выполнить поставленные задачи. Ну и, конечно, иногда можно оглянуться и посмотреть на нашу красивую Землю", - сказал космонавт.

Мантуров и Довал посетили Национальный космический центр имени Терешковой. Они побывали в Объединенном Отраслевом Информационном Центре Роскосмоса (ООИЦ), созданном для мониторинга и анализа больших объемов данных, связанных с ракетно-космической отраслью, и управления будущей Российской орбитальной станцией (РОС). Видеоролик с кадрами посещения опубликовал секретариат первого вице-премьера РФ.