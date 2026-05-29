Виталий Королев дал поручения по летней трудовой кампании подростков

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Около 2700 вакансий предлагают работодатели Тверской области подросткам, желающим подработать в летнее время, сообщает пресс-служба облправительства.

Ярмарки вакансий "Мое трудовое лето" прошли в пятницу в 31 муниципалитете Тверской области. Центральной площадкой стал Тверской колледж имени А.Н. Коняева, где возможности летнего трудоустройства школьников и студентов оценил глава региона Виталий Королев.

"Важно, что ребята находят деятельность, которая им интересна, и будут работать летом, зарабатывать деньги для реализации какой-то своей мечты. Это позволит действительно им почувствовать, что труд дает положительный эффект в виде конкретных результатов", - приводятся в сообщении слова Королева.

Он напомнил, что область оказывает существенную поддержку работодателям, которые берут ребят на работу летом. В ходе встреч в колледже выяснилось, что работодатели получают компенсацию расходов в течение двух месяцев. "Считаю, что нужно сделать эту работу оперативнее, чтобы область предоставляла работодателям компенсацию после предоставления подтверждающих документов в течение месяца", - сказал губернатор.

В Твери вакансии для подростков представили 22 предприятия и организации, в том числе Тверской вагоностроительный завод, ЗАО "Хлеб", "Тверьгорэлектро", КСК, "ТЕК-КОМ Производство", автотранспортные предприятия, медицинские организации. Для знакомства с профессиями были организованы мастер-классы, интерактивное тестирование, викторины, собеседования.