Виталий Королев дал поручения по летней трудовой кампании подростков
Тверская область
 
20:22 29.05.2026
Виталий Королев дал поручения по летней трудовой кампании подростков

В Тверской области прошли ярмарки летних вакансий для школьников и студентов

Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев дал поручения по летней трудовой кампании подростков
Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев дал поручения по летней трудовой кампании подростков
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Около 2700 вакансий предлагают работодатели Тверской области подросткам, желающим подработать в летнее время, сообщает пресс-служба облправительства.
Ярмарки вакансий "Мое трудовое лето" прошли в пятницу в 31 муниципалитете Тверской области. Центральной площадкой стал Тверской колледж имени А.Н. Коняева, где возможности летнего трудоустройства школьников и студентов оценил глава региона Виталий Королев.
"Важно, что ребята находят деятельность, которая им интересна, и будут работать летом, зарабатывать деньги для реализации какой-то своей мечты. Это позволит действительно им почувствовать, что труд дает положительный эффект в виде конкретных результатов", - приводятся в сообщении слова Королева.
Он напомнил, что область оказывает существенную поддержку работодателям, которые берут ребят на работу летом. В ходе встреч в колледже выяснилось, что работодатели получают компенсацию расходов в течение двух месяцев. "Считаю, что нужно сделать эту работу оперативнее, чтобы область предоставляла работодателям компенсацию после предоставления подтверждающих документов в течение месяца", - сказал губернатор.
В Твери вакансии для подростков представили 22 предприятия и организации, в том числе Тверской вагоностроительный завод, ЗАО "Хлеб", "Тверьгорэлектро", КСК, "ТЕК-КОМ Производство", автотранспортные предприятия, медицинские организации. Для знакомства с профессиями были организованы мастер-классы, интерактивное тестирование, викторины, собеседования.
В Верхневолжье ведется системная работа по созданию современных условий обучения в учреждениях СПО по федеральному проекту "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети". Так, в колледже имени А.Н. Коняева создана площадка образовательно-производственного кластера по отрасли "Машиностроение", отметили в пресс-службе.
