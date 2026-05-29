Контрактники-дроноводы из Югры служат без потерь и ранений

ТЮМЕНЬ, 29 мая – РИА Новости. Служба в войсках БПЛА имеет высокий уровень безопасности личного состава, контрактники из Ханты-Мансийского автономного округа проходят в этих войсках службу без ранений и потерь, сообщается на сайте региональных органов госвласти.

"Заключающие контракт с Минобороны РФ от Югры все чаще выбирают для прохождения службы подразделения войск беспилотных систем. Ключевой особенностью этого направления является высокий уровень безопасности личного состава. Все операторы БПЛА, направленные в этом году из региона, выполняют задачи без потерь и ранений", – говорится в сообщении со ссылкой на данные департамента региональной безопасности Югры.

Отмечается, что безопасность личного состава обусловлена тем, что операторы проходят качественную боевую подготовку и выполняют задачи удаленно, не находясь на переднем крае.