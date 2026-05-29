Рейтинг@Mail.ru
Контрактники-дроноводы из Югры служат без потерь и ранений - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:04 29.05.2026
Контрактники-дроноводы из Югры служат без потерь и ранений

Контрактники-дроноводы из ХМАО служат без потерь и ранений

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения СВО
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
ТЮМЕНЬ, 29 мая – РИА Новости. Служба в войсках БПЛА имеет высокий уровень безопасности личного состава, контрактники из Ханты-Мансийского автономного округа проходят в этих войсках службу без ранений и потерь, сообщается на сайте региональных органов госвласти.
"Заключающие контракт с Минобороны РФ от Югры все чаще выбирают для прохождения службы подразделения войск беспилотных систем. Ключевой особенностью этого направления является высокий уровень безопасности личного состава. Все операторы БПЛА, направленные в этом году из региона, выполняют задачи без потерь и ранений", – говорится в сообщении со ссылкой на данные департамента региональной безопасности Югры.
Отмечается, что безопасность личного состава обусловлена тем, что операторы проходят качественную боевую подготовку и выполняют задачи удаленно, не находясь на переднем крае.
Ранее правительство региона сообщало, что Югра предлагает наиболее выгодные среди регионов России условия для контрактников: самая большая единовременная выплата – 4,1 миллиона рублей, включая федеральную в размере 400 тысяч рублей и муниципальную – 150 тысяч рублей. Гарантированная сумма дохода за год с учетом заработной платы в зоне СВО — не менее 6,6 миллиона рублей. Подробности опубликованы на сайте voin86.ru.
 
Ханты-Мансийский автономный округЮгра
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала