Контрактники-дроноводы из Югры служат без потерь и ранений

ТЮМЕНЬ, 29 мая – РИА Новости. Служба в войсках БПЛА имеет высокий уровень безопасности личного состава, контрактники из Ханты-Мансийского автономного округа проходят в этих войсках службу без ранений и потерь, сообщается на сайте региональных органов госвласти.
"Заключающие контракт с Минобороны РФ от Югры все чаще выбирают для прохождения службы подразделения войск беспилотных систем. Ключевой особенностью этого направления является высокий уровень безопасности личного состава. Все операторы БПЛА, направленные в этом году из региона, выполняют задачи без потерь и ранений", – говорится в сообщении со ссылкой на данные департамента региональной безопасности Югры.
Отмечается, что безопасность личного состава обусловлена тем, что операторы проходят качественную боевую подготовку и выполняют задачи удаленно, не находясь на переднем крае.
Ранее правительство региона сообщало, что Югра предлагает наиболее выгодные среди регионов России условия для контрактников: самая большая единовременная выплата – 4,1 миллиона рублей, включая федеральную в размере 400 тысяч рублей и муниципальную – 150 тысяч рублей. Гарантированная сумма дохода за год с учетом заработной платы в зоне СВО — не менее 6,6 миллиона рублей. Подробности опубликованы на сайте voin86.ru.