Завершить конфликт на Украине поможет диалог, считает глава МИД Словакии

БРАТИСЛАВА, 29 мая - РИА Новости. Завершить конфликт на Украине поможет диалог, а не поставки оружия Киеву, заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар.
"Европейский союз... по-прежнему отказывается принять реальность, о которой наше правительство говорит с самого начала: война на Украине завершится не финансированием новых поставок оружия, а диалогом, в котором мы должны быть активны", - написал Бланар на своей странице в социальной сети Facebook* в пятницу.
С приходом к власти в Словакии правительства Роберта Фицо осенью 2023 года поставки военной помощи Киеву из государственных запасов были прекращены, но республика продолжает помогать Украине гуманитарно в виде поставок электроэнергии, техники для разминирования, генераторов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
