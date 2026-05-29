Ликсутов: комплекс по выпуску учебных систем построят при поддержке Москвы

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Новый производственный комплекс по выпуску учебных систем и наборов площадью 1,2 тысячи квадратных метров построят в рамках реализации программы компенсации процентов по инвестиционному кредиту от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства, заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он пояснил, что такой возможностью воспользовалось столичное предприятие "Дидактические системы", которое выпускает учебно-лабораторные наборы и станки для подготовки технических и инженерных кадров.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин отмечал, что фонд оказывает активную поддержку предприятиям, которые реализуют важные для Москвы проекты. Например, в 2025 году они смогли привлечь свыше 100 миллиардов рублей инвесткредитов на развитие и масштабирование.

"По поручению Сергея Собянина мы уделяем особое внимание наукоемким отраслям. Так, при поддержке города в рамках реализации программы компенсации процентов по инвестиционному кредиту будет построен новый производственный комплекс по выпуску учебных систем и наборов площадью 1,2 тысячи квадратных метров", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Он добавил, что развитие компании позволит образовательным учреждениям получить доступ к передовому оборудованию. Это повысит качество подготовки технических специалистов и инженеров.

Так, на предприятии разрабатывают и производят учебное оборудование и тренажеры для подготовки технических специалистов, отработки практических навыков и обучения трудовым процессам по направлениям: гидро- и пневмоприводы, мехатроника, робототехника, автоматизированные системы управления технологическим процессом, программируемые логические контроллеры, технологии и обработка деталей на токарных и фрезерных станках с ЧПУ и другим.

"За четыре года действия программы Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства столичные компании привлекли около 300 миллиардов рублей инвестиционных кредитов, из них около 80% — на строительство промышленной инфраструктуры. Оставшиеся 20% вложили в закупку нового оборудования и приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности", — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель городского ДИПП Анатолий Гарбузов.