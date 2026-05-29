Названы лучшие компании и продукты финрынка по версии "Сравни"

МОСКВА, 29 мая - Пресс-служба ООО "Сравни.ру". Финансовый маркетплейс "Сравни". подвел итоги IV ежегодной премии "Сравни", отметив лучшие компании и продукты финансового рынка по итогам 2025 года. Торжественная церемония награждения состоялась 28 мая 2026 года в Москве и объединила представителей крупнейших российских финтех-компаний.

В 2026 году награды вручили в 18 номинациях. Премия охватила банковский сектор, продукты для малого и среднего бизнеса, страхование и микрофинансовые сервисы. В каждом блоке отдельно осветили специальные проекты, оказавшие заметное влияние на развитие партнерской финтех-экосистемы.

Экспертная оценка

Шорт-лист IV премии "Сравни" был сформирован экспертным жюри, в состав которого вошли топ-менеджеры финансового маркетплейса с многолетним опытом в банковском и страховом секторах. Оценка проводилась по четырем ключевым критериям: качество продуктов, бизнес-показатели, реальные отзывы пользователей и широкая доступность предложений на платформе.

"В этом году мы отметили компании, которые создают продукты, ставшие частью будущего отрасли. IV премия "Сравни" — это способ поблагодарить наших партнеров, которые не просто развивают сервисы, а помогают миллионам россиян. Благодаря нашим прорывным решениям и смелым продуктам люди получают возможность приобрести жилье, сделать ремонт, обрести защиту в виде страхового полиса и развивать предпринимательство", – отметил генеральный директор ООО "Сравни.ру" Александр Крайник.

Концепция "Растим финтех будущего"

В 2026 году премия "Сравни" прошла в новой концепции "Растим финтех будущего". Ее центральной метафорой стал рост инноваций: от смелой идеи и строчек кода до полноценных сервисов, которыми ежедневно пользуются миллионы клиентов.

Новая концепция подчеркивает, что финансовый рынок сегодня представляет собой единую систему, где банки, страховые компании, МФО и цифровые сервисы развиваются не изолированно друг от друга, а формируют общий технологический ландшафт страны. Премия отражает этот подход и отмечает компании, которые создают востребованные, понятные и надежные решения.

Лидеры банковского сектора

Главную награду в номинации "Банк года" получил Альфа-Банк – за развитие востребованных финансовых решений и устойчивое доверие миллионов пользователей. Лучшим банковским проектом – за интеграцию кредитных продуктов в финансовый маркетплейс – признали ОТП Банк. Среди банковских продуктов лучшими были названы вклад от Газпромбанка, кредит наличными от Альфа-Банка, дебетовая карта от Т-Банка, кредитная карта от Банка "Уралсиб".

Блок малого и среднего бизнеса

Лучшим банком для малого и среднего бизнеса стал Альфа-Банк. Он также признан победителем в номинации "Банковская гарантия года". Лучшим расчетно-кассовым обслуживанием признан тариф от "Банка Точка". Проектом года в сегменте МСБ – за прорывное решение в сфере онлайн-кредитования МСБ – стал банк ВТБ.

Лидеры страхового рынка

В номинации "Страховая компания года" победу одержал "Росгосстрах". Проектом года в страховом блоке – за интеграцию клиентской поддержки в контур маркетплейса – стала СК "АльфаСтрахование". Среди страховых продуктов лучшими были признаны предложения от "АльфаСтрахование", "Ренессанс страхование", "Совкомбанк Страхование".

Микрофинансовый сектор

В главной номинации "МФО года" победителем стала компания "МигКредит". Лучшим микрозаймом года признан сервис от АО "МКК УФ" (OneClickMoney). Проектом года в блоке МФО – за быструю технологическую интеграцию – стала компания "Альфа-Деньги".