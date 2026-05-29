Участница Олимпиады рассказала, чем опасно чрезмерное потребление кофе

ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Привычка пить по несколько порций кофе в день может стать перебором даже для спортсмена, поскольку чрезмерная стимуляция организма способна перегрузить нервную систему, заявила РИА Новости известная российская легкоатлетка и участница Олимпиады Людмила Петрова.

"Да, усталость уходит. Но нервная система может перегрузиться, могут появиться тревожность и напряжение, может нарушиться сон", - сказала Петрова.

По словам собеседницы агентства, кофе может помогать концентрации и временно снимать усталость, однако при больших объемах такая стимуляция становится нежелательной.

"Конечно, пять-шесть порций, может быть, перебор - не следует слишком тонизировать организм", - отметила она.

Петрова, которая остается единственной россиянкой, добившейся в 2000 году победы в престижном Нью-Йоркском марафоне, рассказала, что давно не выступает профессионально, но продолжает бегать для здоровья около 40 километров в неделю. Сейчас ей, по ее словам, хватает одной чашки кофе утром, чтобы проснуться и сохранить тонус на весь день.