Рейтинг@Mail.ru
Врач-инфекционист рассказала о двух основных формах хантавируса - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:25 29.05.2026
Врач-инфекционист рассказала о двух основных формах хантавируса

РИА Новости: хантавирус имеет две основные клинические формы

© REUTERS / Dado RuvicТестирование на хантавирус
Тестирование на хантавирус - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© REUTERS / Dado Ruvic
Тестирование на хантавирус. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хантавирус может вызывать две основные клинические формы заболевания: лихорадку с поражением почек или хантавирусный легочный синдром.
  • Хантавирусный кардиопульмональный синдром распространен в Северной и Южной Америке, а геморрагическая лихорадка с почечным синдромом — эндемична для Европы и Азии.
НОВОСИБИРСК, 29 мая – РИА Новости. Хантавирус в зависимости от вида может иметь две основные клинические формы – лихорадку с поражением почек или хантавирусный легочный синдром сообщила РИА Новости врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Сибирского государственного медуниверситета Юлия Минакова.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на судне MV Hondius, которое следовало из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. Судно прибыло 10 мая к берегам Канарских островов, пассажиры были эвакуированы. После судно с членами экипажа направилось в Роттердам.
Отрицательный тест на хантавирус - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Врач-инфекционист назвала первые симптомы хантавируса
27 мая, 03:26
"Существует более 50 видов хантавирусов, которые могут вызывать две клинические картины. Это, во-первых, нашумевший хантавирусный кардиопульмональный (или легочный) синдром, и вторая клиническая форма – геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. В зависимости от того, каким серотипом инфицировался человек, у него развивается либо одна, либо другая форма", - сказала собеседница агентства.
Эксперт пояснила, что хантавирусный кардиопульмональный синдром распространен в Северной и Южной Америке. Такую клиническую картину, в частности, имеет штамм Андес. В то же время геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) является эндемичной для Европы и Азии.
"Хантавирусная инфекция возникает у человека при контакте с дикими грызунами семейства мышиные (Muridae) и хомяковые (Cricetidae). Возбудитель выделяется во внешнюю среду с калом, мочой, слюной", - сообщила Минакова.
Положительный тест на хантавирус - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
В Роспотребнадзоре назвали особенность главного переносчика хантавируса​
24 мая, 04:20
 
Здоровье - ОбществоАргентинаКабо-ВердеКанарские острова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала