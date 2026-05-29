Врач-инфекционист рассказала о двух основных формах хантавируса

НОВОСИБИРСК, 29 мая – РИА Новости. Хантавирус в зависимости от вида может иметь две основные клинические формы – лихорадку с поражением почек или хантавирусный легочный синдром сообщила РИА Новости врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Сибирского государственного медуниверситета Юлия Минакова.

"Существует более 50 видов хантавирусов, которые могут вызывать две клинические картины. Это, во-первых, нашумевший хантавирусный кардиопульмональный (или легочный) синдром, и вторая клиническая форма – геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. В зависимости от того, каким серотипом инфицировался человек, у него развивается либо одна, либо другая форма", - сказала собеседница агентства.