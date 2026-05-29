Хачанов проиграл 106-й ракетке мира в третьем круге "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов проиграл нидерландцу Йесперу де Йонгу в третьем круге Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 5:7, 6:2, 6:7 (2:7), 6:2 в пользу нидерландца, который является 106-й ракеткой мира. Хачанов занимает 15-е место в мировом рейтинге и был посеян на турнире под 13-м номером. Теннисисты провели на корте 4 часа 19 минут.
29 мая 2026 • начало в 17:25
Лучшим результатом Хачанова на "Ролан Гаррос" является выход в четвертьфинал в 2019 и 2023 годах.
В четвертом раунде второго в сезоне турнира Большого шлема де Йонг встретится с победителем матча между французом Кентеном Алисом и немцем Александром Зверевым (2-й номер посева).