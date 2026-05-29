Пономарев жестко высказался о Карпине после поражения Египту

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил РИА Новости, что главный тренер сборной России Валерий Карпин абсолютно не справляется со своими обязанностями, его рассуждения о поражении от сборной Египта - абсурд.
Пономарев привел в пример историю из своей карьеры. "У нас была поездка в Южную Америку. Играем со сборной Аргентины. А наше посольство тогда угнетали. Был такой сумасшедший период. И мы выиграли в Буэнос-Айресе сборную Аргентины - 1:0. Потом был прием в нашем посольстве в Аргентине. И работники посольства нас благодарили: "Ребята, вы не представляете, что вы для нас сделали". Они чуть не плакали. Для них все двери открылись сразу, моментально. Потому что футбол - это выше, чем политика. Вот в чем дело", - добавил Пономарев.