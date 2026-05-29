Пономарев жестко высказался о Карпине после поражения Египту - РИА Новости Спорт, 29.05.2026
17:53 29.05.2026 (обновлено: 18:57 29.05.2026)
Пономарев жестко высказался о Карпине после поражения Египту

Пономарев заявил, что Валерий Карпин не справляется со своими обязанностями

  • Владимир Пономарев заявил, что Валерий Карпин не справляется со своими обязанностями.
  • Его рассуждения о поражении от сборной Египта он назвал абсурдом, а самого тренера — напыщенным гамбургским петухом.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил РИА Новости, что главный тренер сборной России Валерий Карпин абсолютно не справляется со своими обязанностями, его рассуждения о поражении от сборной Египта - абсурд.
В четверг в Каире сборная России уступила Египту со счетом 0:1. Сам Карпин после матча с Египтом оценил уровень игры команды как достойный, заявив, что соперник был одним из сильнейших за последнее время, а многие игроки смотрелись достойно, хотя у всех бывают хорошие и плохие дни.
"Абсолютно не справляется Карпин. Вот его рассуждение прочитал. Что за глупость такая, что он говорит? Вообще абсурд. Позор. Если мы не будем выигрывать, нас вообще затюкают все. И так мы уже Чили проиграли, теперь Египту проиграли. Да что ж это такое творится-то?" - сказал Пономарев.
Пономарев привел в пример историю из своей карьеры. "У нас была поездка в Южную Америку. Играем со сборной Аргентины. А наше посольство тогда угнетали. Был такой сумасшедший период. И мы выиграли в Буэнос-Айресе сборную Аргентины - 1:0. Потом был прием в нашем посольстве в Аргентине. И работники посольства нас благодарили: "Ребята, вы не представляете, что вы для нас сделали". Они чуть не плакали. Для них все двери открылись сразу, моментально. Потому что футбол - это выше, чем политика. Вот в чем дело", - добавил Пономарев.
