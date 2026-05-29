Рейтинг@Mail.ru
Карпина обнадежили последние решения IIHF по хоккеистам из России - РИА Новости Спорт, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:25 29.05.2026 (обновлено: 01:02 29.05.2026)
Карпина обнадежили последние решения IIHF по хоккеистам из России

Карпин заявил, что последние решения IIHF дают надежду и футбольной сборной

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВалерий Карпин
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр спорта России и глава ОКР Михаил Дегтярев сообщил, что дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27.
  • Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что последние решения IIHF дают надежду для футбольной сборной.
КАИР, 29 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что последние решения Международной федерации хоккея (IIHF) дают надежду для футбольной сборной.
В четверг министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27. После данного решения IIHF должна собрать руководящий орган и принять решение относительно допуска России на международную арену.
«
"Надежду (такие новости) дают", - заявил Карпин на пресс-конференции.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.
Полузащитник сборной Египта Мохамед Салах - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Карпин: сборная Египта стала сильнее в сравнении с ЧМ-2018
Вчера, 00:24
 
ФутболСпортВалерий КарпинМеждународная федерация хоккея (IIHF)Олимпийский комитет России (ОКР)Михаил Дегтярев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Н. Боржеш
    А. Рублев
    566
    777
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Боузкова
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
    57272
    75666
  • Теннис
    Завершен
    Ж. Фонсека
    Н. Джокович
    44677
    66355
  • Теннис
    Завершен
    К. Рууд
    Т. Пол
    46677
    67465
  • Теннис
    Завершен
    К. Гали
    А. Зверев
    4372
    6656
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала