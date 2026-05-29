Карпина обнадежили последние решения IIHF по хоккеистам из России

КАИР, 29 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что последние решения Международной федерации хоккея (IIHF) дают надежду для футбольной сборной.

В четверг министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27. После данного решения IIHF должна собрать руководящий орган и принять решение относительно допуска России на международную арену.

« "Надежду (такие новости) дают", - заявил Карпин на пресс-конференции.